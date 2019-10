Vierhonderd migranten protesteren tegen leefomstandigheden op Lesbos ttr

01 oktober 2019

13u11

Bron: belga 0 Een vierhonderdtal migranten, vooral vrouwen en kinderen, hebben deze voormiddag op het eiland Lesbos geprotesteerd tegen de onmenselijke omstandigheden waarin ze opgevangen worden. In het opvangcentrum van Moria verblijven 13.000 migranten, terwijl de capaciteit in feite beperkt is tot 3.000. De migranten trokken van het kamp naar de haven van Mytilini, zegt de politie.

De migranten, onder wie ook enkele ouderen, riepen slogans en droegen een met een lijkwade bedekte draagberrie. Ze verwezen daarbij naar de dodelijke brand een dag eerder, waarbij er één dode en zeventien gewonden zijn gevallen bij de migranten, volgens de Griekse politiewoordvoerder Theodoros Chronopoulos. De betogers vragen dat ze onmiddellijk weggebracht worden van het eiland en eisen betere levensomstandigheden.

Terwijl de betoging aan de gang was, bezocht een delegatie van de ngo Oxfam Frankrijk een olijfbomenveld naast het kamp, vol tenten en hutjes, in afwachting van een bezoek aan het centrum zelf. "Het is erger dan ik had verwacht", zei Cécile Duflot, algemeen directrice van Oxfam Frankrijk. "De situatie is erger dan je kan verwachten in landen die nog meer problemen kennen dan Griekenland. We zijn in Griekenland, een land van de EU. Meer dan veertig procent van de bewoners hier zijn kinderen. En ze groeien op in dramatische omstandigheden."

Verandering

"We moeten ervoor zorgen dat de situatie verandert. We moeten ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die we Griekenland en de eilanden toeschuiven. We kunnen niet tevreden zijn met deze de facto detentiecentra", zei Duflot.

Het aantal inwoners van het kamp in Moria nam fors toe doordat er de voorbije weken steeds meer migranten aankwamen op de Egeïsche eilanden vanuit Turkije. Op een ministerraad die gisteren bij spoed werd samengeroepen, besliste de Griekse regering om tegen eind 2020 zo’n 10.000 migranten naar Turkije terug te sturen. De vorige, linkse regering, die tot juli aan de macht was, slaagde er in 4,5 jaar maar in om 1.800 migranten terug te sturen. Het terugsturen van migranten werd mogelijk gemaakt door het Europees-Turkse akkoord van maart 2016.