Vierhonderd Koerdische strijders hebben zich teruggetrokken uit Manbij, zegt Syrisch regime TT

02 januari 2019

20u12

Bron: Belga 0 Een konvooi van "bijna vierhonderd Koerdische strijders" heeft zich teruggetrokken uit de stad Manbij, in het noorden van Syrië. Dat beweert het Syrische leger. Die operatie zou hebben plaatsgevonden enkele dagen nadat de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) bij Damascus om bescherming tegen Turkije hadden gevraagd.

Volgens het ministerie van Defensie is de terugtrekking van het konvooi het gevolg van een akkoord rond "de terugkeer van het normale leven in de Noord-Syrische regio".

Manbij is een strategisch belangrijke stad nabij de grens met Turkije. Er zijn Koerdische YPG-milities opgesteld, die met Amerikaanse steun tegen de jihadistische terreurorganisatie IS (Islamitische Staat) hadden gevochten. Maar Turkije beschouwt de Koerdische strijders als "terroristen".



In het gebied zijn ook Franse en Amerikaanse speciale troepen gelegerd, maar de Amerikaanse president Donald Trump kondigde onlangs aan dat de Amerikanen er zouden vertrekken. De Koerdische troepen werden daardoor gedwongen andere bondgenoten te zoeken om een mogelijke aanval door Turkije te vermijden en zouden daarom de hulp van het Syrische regime hebben ingeroepen.

Vorige week had het Syrische leger al verklaard Manbij op vraag van YPG te hebben ingenomen. Maar dat bericht wordt door het Amerikaanse leger ontkend.

Macron roept Poetin op coalitie met Koerdische milities te behouden

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vandaag opgeroepen de coalitie die in Syrië strijdt tegen IS te behouden, dus ook met de Koerdische milities erbij. Hij deed dat in een telefoontje met Poetin, zo heeft het Elysée laten weten.

“De strijd (tegen IS) is niet voorbij en gaat op het terrein voort in het kader van de internationale coalitie”, zo zei Macron. Volgens de Franse president is het noodzakelijk elke destabilisering in Syrië te vermijden, die de terroristen van IS in de kaart kan spelen. Hij vindt ook dat de rechten van de plaatselijke bevolkingsgroepen daar erkend moeten worden. Macron onderstreepte nog eens het belang van een politieke oplossing om een einde te maken aan de burgeroorlog in Syrië.

Niemand kan heen om de rol van Rusland in Syrië, en zeker niet na de aankondiging van de Amerikaanse terugtrekking. Moskou is de belangrijkste bondgenoot van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad en stemt met betrekking tot zijn houding in het Syrische conflict met Turkije af, dat met een militair offensief heeft gedreigd tegen de Koerdische milities in het noorden van Syrië. Na dat dreigement hebben de Koerden toenadering gezocht tot de Syrische regering.