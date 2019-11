Vierentwintig migranten opgepakt tijdens oversteek Kanaal HAA

10 november 2019

17u33

Bron: AFP 2 Vierentwintig migranten die met een bootje probeerden het Kanaal over te steken naar Groot-Brittannië zijn deze voormiddag onderschept.

De grenspolitie nam de migranten, van wie de nationaliteit niet bekend is, mee naar Dover. Daar zal de immigratiedienst hen ondervragen, zo meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Sinds 2018 steken migranten regelmatig het Kanaal over, ondanks de gevaren. Het Kanaal is druk bevaren, er staat een sterke stroming en het water is er bijzonder koud. Veel vluchtelingen vrezen dat ze na de brexit de oversteek niet meer zullen kunnen maken, en wagen nu hun kans. Vrijdag werden ook al twintig mannen opgepakt in twee bootjes.