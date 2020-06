Vierentwintig arrestaties bij rellen in Stuttgart PVZ

21 juni 2020

18u47

Bron: ANP 1 Bij rellen in de Duitse stad Stuttgart zijn zaterdagnacht vierentwintig mensen gearresteerd. Negentien agenten raakten gewond bij confrontaties met de relschoppers. Ook werden meerdere winkels geplunderd.

De rellen zouden rond middernacht zijn begonnen bij een politiecontrole die plaatsvond vanwege drugshandel. Veel mensen die uitgingen in het centrum van Stuttgart keerden zich bij die controle tegen de politieagenten. Meer dan tweehonderd mensen trokken in kleinere groepen door de stad toen de rellen begonnen. Daarna groeide de groep nog aan tot vierhonderd à vijfhonderd mensen.

Kleine groepjes mensen, van wie er veel maskers droegen, hebben daarbij ook winkels geplunderd. Op videobeelden is te zien hoe ze stoeptegels naar agenten gooiden en winkeletalages vernielden. In totaal raakten veertig winkels beschadigd en werden negen winkels geplunderd.

Van de vierentwintig mensen die werden gearresteerd, waren er zeven minderjarig en nog zeven tussen de 18 en 21 jaar oud. Het geweld was niet politiek gemotiveerd, maar werd vooral veroorzaakt door feestgangers en anderen die op zoek waren naar een gevecht.

De burgemeester van Stuttgart, Fritz Kuhn, is geschokt door wat er in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden. "Een ding moet duidelijk zijn, Stuttgart is geen wetteloos gebied. Ik ben geschokt door het geweld, door het aanvallen van politieagenten en de onrust in onze stad. Het is een treurige zondag voor Stuttgart."

Zeker tweehonderd agenten uit de deelstaat Baden-Württemberg werden wegens de rellen naar Stuttgart gestuurd. De situatie was tegen de ochtend opnieuw onder controle.