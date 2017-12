Vierduizend toeristen brachten nacht door in noodopvang door hevige sneeuwval SI

12u56

Bron: Belga 2 AFP Toeristen in een noodopvangcentrum in Albertville. Ongeveer vierduizend mensen die vast zaten door de sneeuw hebben afgelopen nacht moeten doorbrengen in een noodopvang. De situatie op de wegen in het Franse departement de Savoie, aan de grens met Italië, is weer normaal, maar er blijft volgens de autoriteiten een groot risico op lawines.

Dit weekend was bijzonder druk op de wegen in de Savoie. Zaterdag moesten 25.000 automobilisten de skioorden verlaten, terwijl 40.000 anderen er net naartoe moesten. De combinatie met zware sneeuwval maakte de omstandigheden op de wegen bijzonder moeilijk.

Als gevolg daarvan moesten 3.500 automobilisten worden ondergebracht in Albertville, Moûtiers en Bourg-Saint-Maurice. Ook 500 toeristen die met het vliegtuig in Chambéry aankwamen, moesten de nacht doorbrengen in de vallei.

De autoriteiten roepen zondagmiddag nog steeds op voorzichtigheid aan de dag te leggen in de bergen. Door de dooi is er immers lawinegevaar.

AFP De file in het oosten van Frankrijk.