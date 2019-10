Vierde verdachte opgepakt na vondst van 39 doden in vrachtwagen

LH KVE

25 oktober 2019

19u21

Bron: Sky News 20 De Britse politie heeft nog een verdachte opgepakt in verband met het drama waarbij woensdag 39 levenloze lichamen werden ontdekt in een oplegger in Essex. Eerder vandaag waren nog twee Engelsen gearresteerd en ook de Noord-Ierse chauffeur blijft aangehouden op verdenking van moord.

De 48-jarige man uit Noord-Ierland werd geklist op de luchthaven van Stansted, zo meldt Sky News. Hij wordt verdacht van doodslag en samenspannen met mensensmokkelaars.

Eerder pakte de politie twee Engelsen op. De man en vrouw, allebei 38, worden verdacht van mensensmokkel en doodslag. Ze werden opgepakt in Warrington, in het noorden van Engeland. Ook zij worden verdacht van doodslag en samenspannen met mensensmokkelaars.

De 25-jarige chauffeur van de truck, een Noord-Ier, blijft aangehouden op verdenking van moord. Hij wordt nog steeds ondervraagd.



Volgens de speurders zijn de 39 slachtoffers Chinezen, 31 mannen en 8 vrouwen, maar de Chinese ambassade in Groot-Brittannië liet vandaag weten dat niet te kunnen bevestigen. Ondertussen zijn ook enkele Vietnamese families ongerust over verwanten waar ze niets meer hebben van vernomen.



Intussen is begonnen met het overbrengen van de lijken van de slachtoffers naar een naburig ziekenhuis, waar vandaag nog de eerste autopsies zullen plaatsvinden. Volgens de politie zal “de formele identificatie een lang en cruciaal onderdeel zijn van het onderzoek.”

