Vierde slachtoffer van aanslag in Straatsburg overleden kg

14 december 2018

18u17

Bron: Belga 0 De aanslag op een kerstmarkt in het Franse Straatsburg heeft een vierde dodelijk slachtoffer geëist. Dat heeft het parket van Parijs laten weten. De persoon bevond zich sinds dinsdagavond in een kritieke toestand en is nu aan zijn verwondingen overleden.

Volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om de 28-jarige journalist Antonio Megalizzi. Hij werkte voor Europhonica, een pan-Europees netwerk van radiostations van universiteiten.



Chérif Chekatt maakte dinsdagavond al twee dodelijke slachtoffers toen hij in de buurt van de kerstmarkt begon te schieten. Een derde persoon overleed gisteren. Een vijfde slachtoffer is hersendood.



De 29-jarige Chekatt werd gisterenavond door de Franse politie doodgeschoten in de wijk Meinau in Straatsburg. De geradicaliseerde crimineel was 48 uur op de vlucht.