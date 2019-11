Vierde parlementsverkiezingen in Spanje in vier jaar tijd ttr

Bron: anp 0 In Spanje worden zondag voor de tweede keer dit jaar parlementsverkiezingen gehouden. Interim-premier Pedro Sánchez riep in september verkiezingen uit, omdat hij niet voldoende steun in het parlement kon vinden om een regering te vormen na de verkiezingen in april.

Sánchez won met zijn Socialistische Partij (PSOE) de vorige verkiezingen met 123 van de 350 zetels. Verkiezingsmoeheid in Spanje lijkt een bepalende factor te worden zondag. Het zijn de vierde parlementsverkiezingen in vier jaar. De Spaanse krant El Pais schrijft dat er 30 procent minder aanmeldingen zijn om schriftelijk te kunnen stemmen. Spaanse media verwachten dat de opkomst aanzienlijk lager zal zijn dan in april.

PSOE lijkt weer de favoriet om de verkiezingen te winnen. Sánchez heeft sinds hij interim-premier is geworden in juni vorig jaar veel maatregelen doorgevoerd zoals de verhoging van het minimumloon. Ook het extreemrechtse Vox lijkt een van de grote winnaars te worden zondag. In april kreeg de partij nog 24 zetels en uit de peilingen blijkt dat de partij van Santiago Abascal dat aantal kan gaan verdubbelen.

Onrust Catalonië

Het linkse Podemos en Ciudadanos (centrumrechts) hebben aangegeven dat ze bereid zijn mee te werken om een nieuwe regering te kunnen vormen. De rechtse Volkspartij (Partido Popular) hoopt op een stijging nadat de partij veel zetels verloor in april. Dat kwam door een nieuwe rechtse koers en door het corruptieschandaal waardoor toenmalig premier Mariano Rajoy in juni 2018 werd afgezet na een motie van wantrouwen.

De onrust in Catalonië is een belangrijk thema tijdens de campagnes. Waar premier Sánchez eerder nog in gesprek trad met de Catalaanse leider Quim Torra, slaat hij nu een strengere toon aan. Zo wil hij kiezers weglokken bij Ciudadanos.

El Pais schrijft dat het electoraat waarschijnlijk weer net zo verdeeld is als in april, wat het vormen van een regering weer lastig maakt.