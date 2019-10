Vierde keer, goede keer voor Johnson? Labour keert kar en steunt vervroegde verkiezingen LH

29 oktober 2019

10u51

Bron: ANP, de Volkskrant, BBC 0 Komt er vandaag eindelijk een einde aan de verkiezingsimpasse in het Verenigd Koninkrijk? De Britse premier Boris Johnson wil voor de vierde keer proberen het Lagerhuis te laten instemmen met vervroegde verkiezingen. De kans op succes lijkt dit keer groter: de regering wil een stembusgang afdwingen via een voorstel dat de steun vereist van een simpele meerderheid van parlementariërs. Mogelijk kan Johnson rekenen op steun van de oppositiepartijen SNP, de Liberal Democrats én Labour.

Johnson wil een verkiezing op 12 december om de impasse rond de brexit te doorbreken. De wet legt de lat voor vervroegde verkiezingen echter hoog. Daar moet twee derde van de parlementariërs mee instemmen, terwijl de Conservatieve Partij van de premier niet eens een normale meerderheid heeft in het Lagerhuis. Gisteren had Johnson 434 stemmen nodig, twee derde van het Lagerhuis, maar de teller staakte bij 299. Labour weigerde zoals verwacht de motie te steunen.

De premier gooit het na drie nederlagen nu over een andere boeg. Hij wil via een wetswijziging de datum veranderen van de volgende landelijke verkiezing. Zo'n amendement heeft slechts een simpele meerderheid - de helft plus één - van de stemmen nodig heeft om te worden aangenomen.



De regering heeft gezegd dat de volledige behandeling in het Lagerhuis vandaag moet worden afgerond. Het debat daarover zal na de middag beginnen. Volgens Britse media zou Labour-leider Jeremy Corbyn nu toch vervroegde verkiezingen steunen. Corbyn stelt in een verklaring dat voorlopig voldaan is aan zijn eis dat een brexit zonder deal van tafel moet zijn. Corbyn zegt echter niet of hij die wet in de huidige vorm zal steunen. Wel kondigt hij een “ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering” aan.

Today in the Commons MPs will debate and vote on a business of the House motion followed by all stages of the Early Parliamentary General Election Bill.



See more details of today's business in the #OrderPaper: https://t.co/lu3LGnSaLr pic.twitter.com/EeeVPa8vH2 UK House of Commons(@ HouseofCommons) link

Johnson kan mogelijk ook rekenen op steun van de antibrexitpartijen Liberal Democrats en Scottish National Party (SNP). Zij hebben duidelijk gemaakt het voorstel onder voorwaarden te kunnen steunen. Beide oppositiepartijen hopen door nieuwe verkiezingen op extra zetels in het parlement om een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap te forceren.

Stem van studenten

Volgens waarnemers zal de stem van de studenten de komende dagen centraal staan. In principe zijn de Lib Dems niet tegen verkiezingen, maar ze willen ze niet op 12 maar op 9 december houden. Omdat veel studenten aan het begin van die decemberweek naar hun ouderlijk huis gaan, willen ze de stembussen aan het begin van die week openen. De Tories houden het liever op donderdag 12 december, omdat het de Lagerhuisleden meer tijd geeft om het brexitakkoord goed te keuren.

Bronnen bij Downing Street vertellen dat er een compromis in de maak is om de verkiezingen te laten plaatsvinden op woensdag 11 december. In ruil zou de regering het amendement van de SNP en Lib Dems steunen.

Big pressure now on the SNP and Libs to accept this compromise offer from Downing Street. Might that also be a more palatable date for Labour? Kevin Schofield(@ PolhomeEditor) link

Ook de SNP is geneigd het regeringsvoorstel te steunen, weliswaar ook onder voorwaarden. De Schotse nationalisten willen de absolute zekerheid dat er geen poging zal zijn om de Withdrawal Agreement Bill (de tekst die Johnsons brexitakkoord met de EU in wet moet omzetten, red.) opnieuw voor te leggen.

De brexitdatum is intussen opgeschoven naar 31 januari 2020, al kunnen de Britten er ook uit van zodra het brexitakkoord in Groot-Brittannië en in het Europees parlement geratificeerd is.