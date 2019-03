Vierde dag van blokkades in Franse gevangenis van Condé-sur-Sarthe AV

09 maart 2019

13u58

Voor de vierde dag op rij wordt er in de streng beveiligde gevangenis van het Franse Condé-sur-Sarthe gestaakt. Het protest brak uit nadat er eerder deze week twee cipiers werden neergestoken door een geradicaliseerde gedetineerde. Intussen werd het werk in andere gevangenissen in het land hervat.

Een honderdtal manifestanten kwamen deze ochtend vanaf 5 uur opnieuw samen voor het gebouw van de gevangenis. Ook cipiers uit andere gevangenissen zijn naar Condé-sur-Sarthe afgezakt. De vakbonden verwachten nog meer actievoerders. Bovendien zouden er vandaag geen familiebezoeken in de gevangenis kunnen plaatsvinden.

De voorbije dagen werd er ook in andere gevangenissen in het land gestaakt uit ongenoegen over de werkomstandigheden. Die blokkades zouden vandaag opgeheven zijn.

Geradicaliseerde gedetineerde

De 27-jarige geradicaliseerde gedetineerde, Michaël Chiolo, verwondde dinsdagmorgen met een keukenmes twee cipiers omdat de bewakers hem wilden weghalen uit de gezinseenheid van de gevangenis, waar Chiolo samen met zijn vrouw enige tijd had doorgebracht. Na de uithaal met het mes had de man zich samen met zijn vrouw in die gezinseenheid verschanst. Na meer dan tien uur konden de Franse ordediensten het koppel daar uiteindelijk weghalen. Daarbij werden zowel Chiolo als zijn vrouw neergeschoten. De vrouw is daarna aan haar verwondingen overleden.

De Franse justitie beschouwt de aanval als een terroristische aanslag omdat Chiolo zich als jihadist heeft ontpopt in de gevangenis. Hij moet dertig jaar uitzitten wegens roofmoord.