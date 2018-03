Vier zwaargewonden bij twee steekpartijen in Wenen rvl sam

08 maart 2018

08u36

Bron: Krone.at, belga 4 In het centrum van Wenen zijn gisteravond op een half uur tijd vier gewonden gevallen bij twee steekpartijen. Bij de eerste steekpartij raakten een ouderpaar en hun volwassen dochter zwaargewond. De dader sloeg op de vlucht. Bij het tweede icident werd een Tsjetsjeense man neergestoken.

Het Oostenrijkse gezin werd neergestoken aan de Praterstraße in het district Leopoldstadt. Voor de deur van een Japans restaurant stak de dader een ouderpaar en hun volwassen dochter neer met een knipmes, meldt Die Presse op gezag van de politie.

Een halfuur later was er verderop op de Praterstern nog een steekpartij waarbij een Tsjetsjeen werd neergestoken. De politie heeft naar aanleiding daarvan een Afghaanse man opgepakt.

"Ook hier is het slachtoffer ernstig gewond geraakt en verkeert in levensgevaar", aldus een woordvoerder van de Weense politie. ,"We weten niet of er een verband is en we weten niets over een mogelijk motief achter de aanval", stelt de zegsman die benadrukt dat de politie snel met behulp van getuigen wil uitzoeken of de opgepakte verdachte ook verantwoordelijk is voor de aanval op het Oostenrijkse gezin.

Metrostellen bedienden om veiligheidsredenen het station Nestroyplatz een tijd niet, maar ondertussen rijdt de metro opnieuw normaal.