Vier zwaargewonden bij kettingbotsing met 18 voertuigen in Frankrijk

KVE

05 januari 2019

13u22

Bron: Belga, Sud Ouest

Bij een kettingbotsing met achttien voertuigen op de A10 in het Franse departement Gironde zijn zeker vier mensen zwaargewond geraakt, onder wie een kind van vier. Het ongeval deed zich voor op een brug over de Dordogne en is vermoedelijk veroorzaakt door een combinatie van overdreven snelheid en een glad wegdek.