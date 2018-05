Vier zelfmoordaanslagen op politiekantoren in Kaboel kg

09 mei 2018

12u14

Bron: Belga, The Washington Post 2 Bij vier zelfmoordaanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zes mensen gewond geraakt. Dat deelde de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid mee.

Twee terroristen lieten hun springlading ontploffen voor een politiepost in de wijk Dasht-e Barchi in het westen van de stad. Twee andere bommen explodeerden in de zakenwijk Shar-e Naw vlak bij de hoofdingang van het politiebureau. De aanslagen werden achteraf opgeëist door de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

In Dasht-e Barchi kwam het tot een vuurgevecht tussen andere jihadisten en Afghaanse veiligheidstroepen. In de wijk wonen overwegend sjiieten van de Hazara-minderheid. In Shar-e Naw namen de aanvallers na de explosies de gebouwen van de politie en andere organisaties op de korrel.

In de omgeving bevinden zich naast de politie onder andere gebouwen van de Afghanistan International Bank, het telecombedrijf Etisalat en andere privéorganisaties. "Speciale eenheden hebben de omgeving afgesloten en proberen mensen te kalmeren die zich in de gebouwen verschanst hebben", klinkt het.

Op 30 april werden bij een dubbele aanslag in Kaboel 25 mensen gedood. Onder de slachtoffers zaten negen journalisten.