Vier wandelaars verdronken door overstromingen in Corsica IB

02 augustus 2018

02u15

Bron: Belga 0 Zeven wandelaars zijn op Corsica meegesleurd door een sterk gezwollen rivier. Vier van hen kwamen bij het ongeval om het leven, het gaat om drie volwassenen en een kind. Eén persoon is nog vermist. Dat melden nieuwsradio Franceinfo en andere Franse media.

Het ongeval gebeurde in een ravijn in de buurt van Soccia, ten noordoosten van hoofdstad Ajaccio. Het had voordien hevig geregend in de regio. Onder de doden zijn een vader en zijn zoon. Een van de twee overlevenden zou de moeder van het overleden kind zijn. De reddingsdiensten zetten ook helikopters in.

Het eiland in de Middellandse Zee, dat officieel deel uitmaakt van Frankrijk, is een geliefd vakantieoord.