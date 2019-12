Vier vluchten van Brussels Airlines geschrapt door staking in Frankrijk, ook spoorverkeer getroffen LH

04 december 2019

14u33

Bron: Belga, ANP 0 Door de algemene staking in Frankrijk zijn vandaag vier vluchten van en naar Brussels Airport geannuleerd. Het gaat om vluchten van Brussels Airlines naar Lyon (heen en terug) en Toulouse (heen en terug). Dat werd bij de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij vernomen.

"De getroffen klanten zijn al herboekt of kregen een terugbetaling", luidt het bij Brussels Airlines. De acties in Frankrijk zullen meerdere dagen duren. De luchtvaartmaatschappij zal vandaag bekijken of er de dagen nadien ook vluchten geschrapt moeten worden. Andere vluchten tussen Zaventem en Frankrijk gaan in principe door, ook van andere maatschappijen. Al sluit Brussels Airport vertragingen niet uit.

Ook het spoorverkeer tussen België en Frankrijk zal getroffen zijn door de acties. Een reeks TGV-, Thalys- en Eurostar-verbindingen wordt geschrapt. En de IC-treinen Bergen-Aulnoye en Namen-Charleroi-Maubeuge (met aansluiting naar Parijs) worden op 5, 6 en 7 december afgeschaft.

Slechts een op de tien hogesnelheidstreinen rijden vandaag in Frankrijk als gevolg van de staking. De nationale spoorwegmaatschappij SNCF voorziet dat ook 90 procent van de regionale treinen uitvalt en het internationale treinverkeer zal lijden onder de protestacties. Zo zijn er al zestien Eurostar-verbindingen van Parijs naar Londen afgelast. Thalys raadt reizigers die morgen of vandaag naar Parijs willen, aan hun reis uit te stellen.

Pensioenhervorming

De stakingsacties zijn gericht tegen de plannen van de regering om het pensioenstelsel te hervormen en te stroomlijnen. Het is niet duidelijk hoelang de stakingen duren en wie er allemaal het werk neerleggen. Tal van scholen zijn donderdag en vrijdag gesloten en luchtvaartmaatschappijen hebben een aantal vluchten geschrapt.