Vier vliegtuigen in Chili en Peru moeten noodlanding maken na bommelding LVA

17 augustus 2018

04u00

Bron: El Mercurio, Peru 21 0 Het vliegverkeer in Chili en Peru werd gisteren danig in de war gestuurd nadat vier vliegtuigen een noodlanding moesten maken na bommeldingen. Dat heeft de Chileense luchtverkeersleiding bekendgemaakt.

Het gaat om twee vliegtuigen van de Braziliaans-Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM Airlines en twee van de Chileense budgetvlieger Sky.

Na de bommeldingen werd de veiligheidsprocedure in gang gezet. De vliegtuigen in kwestie moesten landen op de meest nabije luchthavens. Dat was in dit geval in Pisco in Peru, in Antofagasta in het noorden van Chili en in de Chileense hoofdstad Santiago.

De vier toestellen en de passagiers werden gecontroleerd. Een woordvoerder van LATAM zei dat er "geen enkele aanwijzing werd gevonden dat de passagiers gevaar liepen".