Vier verdachten opgepakt in moordonderzoek Noord-Ierse journaliste ttr

11 februari 2020

13u00

Bron: anp, The Guardian 1 De politie in Noord-Ierland heeft vier mannen opgepakt in verband met de moord op de Noord-Ierse journalist Lyra McKee in april vorig jaar. Een antiterreurwet heeft de arrestaties mogelijk gemaakt, omdat de militante Republikeinse groepering New IRA de verantwoordelijkheid voor de moord opeiste. Volgens lokale media zijn de mannen 20, 27, 29 en 52 jaar oud.

De 29-jarige journaliste werd in april vorig jaar neergeschoten bij gewelddadige onlusten in Creggan, een buitenwijk van de stad Londonderry die ook wel Derry wordt genoemd. Ze stond naast de politie en werd getroffen door een kogel in het hoofd. McKee overleed later in het ziekenhuis. De journaliste schreef veel over het conflict tussen katholieke republikeinen en protestantse unionisten in Noord-Ierland.

“Ik geloof dat sommige mensen in Creggan weten wat er is gebeurd en wie er bij de moord betrokken is”, zegt Det Supt Jason Murphy die het onderzoek naar de moord op McKee leidt. “Ik begrijp dat mensen misschien bang zijn om met ons te praten, maar ik heb eerder al gezegd dat ik anonimiteit garandeer. Die belofte geldt ook vandaag nog altijd. Ik wil dat de mensen nadenken hoe deze gruwelijke aanval hen persoonlijk heeft geraakt en hoe dit de hele samenleving heeft beïnvloed.”

De katholiek-nationalistische groep New IRA eiste eerder al de verantwoordelijkheid op, maar zei dat het om een “tragische” vergissing ging. New IRA komt voort uit de splintergroeperingen van het Iers-Republikeinse Leger (IRA), dat gedurende 30 jaar op een gewelddadige manier probeerde om een eenmaking van de twee delen van Ierland te bewerkstelligen. Bij de zogenaamde ‘troubles’ kwamen zo’n 3.700 mensen om het leven en raakten er 50.000 gewond. Daar kwam een einde aan met het Goedevrijdagakkoord van april 1998.

In totaal zijn al meer dan tien mensen gearresteerd voor de dood van McKee.

