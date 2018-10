Vier tieners in voorlopige hechtenis na dood van dertienjarige jongen in Parijs KVE

18 oktober 2018

15u48

Bron: Belga 0 Na de dood van een dertienjarige jongen die na een ruzie zondag door een bende in een Parijse buitenwijk in elkaar werd geslagen, is een onderzoek ingeleid tegen vier tieners wegens "vrijwillig gebruik van geweld dat geleid heeft tot de dood zonder de intentie om te doden". De vijftien- en zestienjarige jongeren werden in voorlopige hechtenis geplaatst, meldt nieuwszender ‘France Info’ vandaag, zich beroepend op gerechtelijke kringen.

Ze zouden de jongen tijdens een ruzie tussen een grotere groep tieners in de Parijse buitenwijk Les Lilas met ijzeren staven hebben aangevallen. Het slachtoffer stierf 24 uur later aan “massaal longoedeem dat een hartstilstand veroorzaakte” nadat hij geschopt was toen hij op de grond lag , aldus een bron dichtbij het onderzoek. Tegen een vijfde, zeventienjarige, verdachte leidt justitie voorlopig geen onderzoek in. Wat de reden voor het dodelijk geweld was, is nog niet duidelijk.

De dood van de dertienjarige jongen zorgde in Frankrijk voor heel wat beroering, omdat de betrokkenen bij vaak onnozele conflicten tussen voorstedelijke bendes jonger en jonger worden. In tegenstelling tot de rellen die al jaren regelmatig in de voorsteden in Frankrijk oplaaien, is de politie niet langer het voornaamste doelwit in de conflicten tussen bendes.

Bekijk ook:

‘7 gewonden na steekpartij in Parijs’