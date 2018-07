Vier Thaise voetballertjes gered, reddingsactie opgeschort tot morgen: dit is wat we nu weten TT

08 juli 2018

15u34

Bron: Reuters, Belga, ANP 0 Vanmorgen klonk het nog dat het mogelijk dagen zou duren vooraleer de twaalf gestrande Thaise voetballertjes en hun coach uit hun hachelijke situatie bevrijd zouden kunnen worden. Maar kort na de middag Belgische tijd kwam het verlossende nieuws: de eerste twee jongens hebben na weken opnieuw het daglicht gezien. Al snel volgden nog twee andere voetballertjes. Morgen gaat de operatie verder.

Meer dan twee weken al zitten de voetballertjes met hun coach vast in de Thaise grot, nadat het water plots fel was beginnen stijgen nadat ze naar binnen waren gegaan.

De reddingsactie ging vanmorgen om 5 uur onze tijd (10 uur lokale tijd) van start. Tien duikers trokken het grottenstelsel in om de jongens te bevrijden. Eerst zou dat een voor een gebeuren, later kwamen berichten dat ze in groepjes van vier de kilometerslange grot zouden verlaten. Volgens de Belgische duikers Ben Reymenants die ter plaatse is, was de grootste vrees van de duikers dat er water in de reddingsmaskers van de jongetjes zou komen.

Vanmorgen werd er nog van uitgegaan dat de eerste jongens rond 16 uur Belgische tijd naar buiten zouden kunnen komen. Maar al kort na de middag kwam het verlossende bericht dat twee jongens de grot hebben verlaten. Ze werden eerst onderzocht in het veldhospitaal naast de grotingang, en daarna met ambulances naar helikopters gebracht. Die vlogen hen dan over naar een ziekenhuis bijna 100 kilometer verderop.

Even later liepen verschillende berichten binnen dat nog eens vier jongens onderweg waren naar de uitgang. Om 16 uur onze tijd meldde de gouverneur van de regio op een persconferentie dat vandaag uiteindelijk vier jongens zijn bevrijd.

Morgen gaat de reddingsoperatie opnieuw van start bij daglicht. Rond 14.30 uur Belgische tijd (19.30 uur ter plaatse) werd het donker in Thailand.

Volg de laatste ontwikkelingen ook in ons liveblog.

Tijdlijn

Meer dan twee weken al zitten de voetballertjes vast in de grot. Dit is de tijdlijn van de gebeurtenissen:

• 23 juni: Het jeugdvoetbalteam verdwijnt tijdens een bezoek aan het grottencomplex. Hun fietsen worden buiten bij de grotten gevonden. Het weer is goed maar als ze in de grot zitten sluit het stijgende water ze in.

• 2 juli: Er wordt opgespoord waar ze zich bevinden, ongeveer vier kilometer vanaf de ingang. Inmiddels zitten ze negen dagen zonder vers water en voedsel. Ze blijken alle dertien nog te leven. De vrees is groot dat de groep nog maanden vastzit en moet wachten tot ná het regenseizoen.

• 4 juli: Het Thaise bureau voor toerisme wil de grot waarin twaalf jonge voetballers en hun coach vastzitten gaan ontwikkelen tot een toeristische trekpleister. Inmiddels krijgen de jongetjes, die nauwelijks kunnen zwemmen, alvast duikles. Talloze pompen proberen de grotgangen leeg te krijgen.

• 5 juli: Een Chileense mijnwerker die ooit 69 dagen vastzat in een mijn steekt de jongens en hun ouders op Twitter een hart onder de riem.

• 6 juli: Talloze mensen denken mee over hoe de voetballers te redden zijn. Miljardair Elon Musk wil ze door een met lucht gevulde buis naar de uitgang laten lopen. Wereldvoetbalbond FIFA wil ze uitnodigen voor een bezoek aan het WK voetbal in Rusland.

• 6 juli: Een duiker komt om het leven als hij buiten bewustzijn raakt bij het plaatsen van zuurstofmaskers langs de potentiële vluchtroute. Dat is een domper voor alle reddingswerkers.

• 7 juli: De jongens sturen brieven aan hun familie en de 25-jarige coach biedt excuses aan.

• 8 juli: Het gebied rond de ingang wordt ontruimd zodat de reddingsoperatie kan beginnen. Media moeten vertrekken.