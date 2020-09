Vier tabaksfabrikanten krijgen in Nederland miljoenenboete voor gesjoemel met prijzen

HLA

29 september 2020

07u23

Bron: Belga

0

Vier sigarettenfabrikanten krijgen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - de Nederlandse mededingsautoriteit - een boete van meer dan 82 miljoen euro. Ze hebben de concurrentie vervalst door informatie over toekomstige prijzen van pakjes sigaretten uit te wisselen. Dat gebeurde onder andere via groothandels en is verboden, aldus de toezichthouder.