Vier Spaanse skiërs komen ongedeerd uit lawine, nog één persoon vermist EB

16u26

Bron: AFP 1 AFP Archiefbeeld. Vier Spaanse skiërs zijn in Porta, in de Franse Pyreneeën, ongedeerd uit een lawine geraakt. Dat werd bij de lokale politiediensten vernomen.

De politie zoekt intussen in groten getale naar een vijfde skiër die mogelijk onder de sneeuw bedolven raakte. In het gebied geldt momenteel alarmfase geel voor lawines omwille van een dooiperiode die is opgetreden na sneeuwval sinds dinsdag.