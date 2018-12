Vier slaapkamers, drie badkamers en een misselijkmakend verleden: het “horrorhuis” van de Turpins staat te koop ADN

30 december 2018

12u26

Bron: The Press-Enterprise, AP 2 Te koop: vrijstaande laagbouwwoning, vier slaapkamers, drie badkamers, 221 vierkante meter. In een mooie straat in Perris, Californië. Maar het is niet zomaar een huis. Het is het huis van de beruchte Turpin-familie, waar het Amerikaanse koppel David and Louise Turpin jarenlang hun kinderen opgesloten, vastgeketend, zwaar ondervoed en psychologisch gefolterd heeft.

Het was de dochter van 17 jaar oud die begin dit jaar aan de alarmbel trok en de lugubere geschiedenis van het huis onthulde. Nadat het meisje al twee jaar lang op een ontsnapping had zitten broeden, had ze op 14 januari de durf gevonden. Ze ontsnapte uit een raam en belde met een gevonden gsm de politie. Ze vertelde dat haar broers en zussen gevangen werden gehouden en vastgeketend werden. Ze kregen amper eten en scholing, maar wel regelmatig slaag.

Toen de agent aan de lijn haar adres vroeg, las ze het af van een brief die ze had gevonden. Ze kende haar eigen adres niet. Het meisje, dat zo tenger en klein was dat ze eruit zag als een kind van 10, had wel foto’s voor de politie. In het geval ze haar misschien niet geloofden. Beelden van smerige kamers waarin magere kinderen met kettingen aan meubels waren vastgeketend. Foto’s van haar huis. Toen de politie ter plaatse arriveerde, ontdekte ze dat de 13 kinderen – tussen 2 en 29 jaar oud – in onmenselijke omstandigheden werden vastgehouden, vermoedelijk al jaren.

Sinds gisteren staat de onopvallende oranjekleurige woning met zijn gruwelijke verleden te koop, via een online veiling. Geschatte waarde: 353.138 dollar, of 308.665 euro. Het is nog maar de vraag of iemand dat bedrag voor het huis wil neertellen. Er is wel al een bod binnen, van 202.001 dollar (176.562 euro). De veiling wordt georganiseerd voor de onbekende eigenaar van de woning, die het huis verhuurde aan de Turpins.

Het zes jaar oude huis wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Op het moment van de arrestatie van de ouders omschreven agenten het onder meer als “vuil”, “vol rommel” en “stinkend naar uitwerpselen”. Het inspectierapport spreekt nu van een “redelijke” staat.

Nergens in de beschrijving staat enige melding van de verschrikkingen die zich binnen hebben afgespeeld. Dat moet ook niet, volgens het onroerendgoedrecht in Californië.

Makelaar Scott Beloian legt aan The Press-Enterprise uit dat makelaars verplicht zijn om sterfgevallen van de laatste drie jaar mee te delen. Ze moeten de doodsoorzaak niet bekend maken, “al stelt 100 procent van de potentiële kopers die vraag wel”. Ook als de woonst is blootgesteld aan drugs, zoals bij de aanwezigheid van een methlab, moet dat openbaar worden gemaakt. Bij andere criminele activiteiten - zoals het uithongeren en mishandelen van kinderen - is dat wettelijk niet het geval.

Volgens Beloian, die niets te maken heeft met de verkoop van het “horrorhuis”, is er wel een soort ethische verplichting om zulke info vrij te geven. Een makelaar kan ook aangeklaagd worden als een koper verontrustend nieuws te weten komt over zijn eigendom. Veilingsite Hudson&Marshall, die het huis verkoopt, zegt desgevraagd van plan te zijn details van het morbide verleden alsnog aan de beschrijving toe te voegen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

De Turpin-ouders verschijnen volgend jaar in september voor de rechter, waar ze zich moeten verantwoorden voor 88 beschuldigingen, inclusief foltering, kindermishandeling en opsluiting. Ze pleiten onschuldig. Het koppel zit in afwachting van hun proces achter tralies en riskeert een levenslange gevangenisstraf.

De kinderen zelf hebben een cognitieve en fysieke achterstand opgelopen. De meerderjarige kinderen zijn ondergebracht in een project voor begeleid wonen, de minderjarige kinderen in twee pleeggezinnen. Volgens psychologen kan het nog jaren duren eer ze over het trauma heen zijn en zullen ze jaren therapie nodig hebben. Het is volgens hen ook het beste dat de kinderen zo weinig mogelijk uit elkaar worden gehaald.