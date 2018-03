Vier skiërs vermist na lawine in Zwitserse Valais ADN

16 maart 2018

20u20

Bron: Belga 0 Ter hoogte van Riddes in het Zwitsere kanton Valais (Wallis) heeft vandaag omstreeks 15.00 uur een lawine meerdere mensen bedolven. Vier skiërs zijn vermist, meldt de politie.

Meerdere skiërs daalden in de Vallon d'Arbi af, toen er een lawine rechts van hen naar beneden kwam. Eén iemand kon ontkomen, twee mensen konden uit de sneeuwmassa worden gered, vier anderen waren in de vooravond nog steeds vermist.

Zij beschikten volgens de eerste gegevens van het onderzoek niet over de gepaste uitrusting om hen te vinden, namelijk een DVA of lawinepieper. Meteen kwamen hulpverleners in actie.De lawine ontstond op bijna 2.2000 meter hoogte en had een lengte van bijna 400 meter.