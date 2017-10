Vier personen aangehouden in verband met steekpartij Marseille 20u57

Bron: ANP 2 EPA Militairen patrouilleren bij het treinstation Saint-Charles in Marseille waar een man zondag twee vrouwen doodstak. De politie in Marseille heeft meerdere personen aangehouden in verband met de dodelijke steekpartij zondag in de Franse havenstad. Ze wilde niet zeggen om hoeveel mensen het gaat, maar volgens de nieuwssite Franceinfo gaat het om vier personen. Het is onduidelijk waar ze van worden verdacht.

Een man bracht zondag met een mes twee vrouwen om het leven bij het treinstation van de stad in het zuiden van Frankrijk. De dader zou 'Allahu akbar' ('God is groot') hebben geroepen terwijl hij voorbijgangers aanviel. Een getuige vertelde dat ze zag hoe de man een mes uit zijn mouw haalde. Daarmee viel hij de twee vrouwen aan. Vervolgens arriveerden militairen bij het treinstation. Eén van hen schoot de man dood. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Marseille opgeëist.