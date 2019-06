Vier miljoen Venezolanen zijn land ontvlucht mvdb ttr

07 juni 2019

15u42

Bron: ANP, belga 6 Het aantal mensen dat Venezuela is ontvlucht wegens de economische, politieke en sociale crisis is gestegen tot zeker 4 miljoen. Dat meldden de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Eind 2015 waren ongeveer 695.000 Venezolanen hun land ontvlucht. In de jaren daarna liep dat aantal snel op. Alleen al tussen november 2018 en nu verlieten 1 miljoen mensen het Zuid-Amerikaanse land. De exodus uit het door crisissen geplaagde Zuid-Amerikaanse land blijft bovendien voortduren, zo melden de Verenigde Naties.



De meeste Venezolanen zijn uitgeweken naar andere Zuid-Amerikaanse landen als Colombia (1,3 miljoen), Peru (768.000) en Chili (288.000). Ook zijn er Venezolanen vertrokken naar Mexico en landen in het Caribisch gebied.

Crisisplan

“De Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen doen hun best om te beantwoorden aan de ongeziene crisis, maar men kan niet verwachten dat ze dat blijven doen zonder internationale hulp”, aldus het VN-hoofd voor vluchtelingen en migranten voor Venezuela, Eduardo Stein.

Vorig jaar werd een crisisplan gelanceerd om 2,2 gevluchte Venezolanen en de landen die hen opvangen te helpen. Vandaag werd door donorlanden echter nog maar 21 procent van de nodige 738 miljoen dollar geschonken.

Venezuela verkeert onder de linkse president Nicolás Maduro al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Er is een tekort aan allerlei levensmiddelen en andere goederen. Ook valt de elektriciteit om de haverklap uit. Maduro werd onlangs voor een tweede keer verkozen tot president, in een verkiezing die door de oppositie werd geboycot. In januari riep parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaido zichzelf uit tot interim-president. Hij wordt erkend door meer dan vijftig landen.

Venezuela heeft - volgens cijfers uit 2017 - een bevolking van meer dan 31 miljoen.



