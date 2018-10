Vier milieuactivisten riskeren doodstraf in Iran wegens “corruptie van de aarde” AW

24 oktober 2018

17u58

Bron: Belga 0 Vier Iraanse milieuactivisten die opgepakt werden op beschuldiging van spionage, riskeren de doodstraf. Dat is uit officiële bron in Teheran vernomen.

“De beschuldiging "corruptie van de aarde" is de zwaarst mogelijke in Iran en daar staat de doodstraf op.” Het agentschap Mizan online (staatsmedia) citeert Abbas Jafari-Dolatabadi, procureur-generaal van Teheran. Jafari-Dolatabadi meldde dat de beschuldiging verzwaard werd nadat uit onderzoek bleek dat de vier beschuldigden militaire instellingen wilden binnendringen en inlichtingen verzamelden over die militaire instellingen.



Volgens Mizan online zijn er nog beschuldigingen geuit tegen acht militante ecologisten op een totaal van twaalf gearresteerden voor spionage. De datum voor hun proces is nog niet bekendgemaakt.



Begin oktober vroeg de Iraanse minister van Leefmilieu, Issa Kalantari, dat de milieuactivisten zo snel mogelijk voor de rechter zouden gebracht worden.

