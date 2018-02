Vier migranten kritiek na vechtpartijen én schietpartij in Calais: "Zulk geweld hebben we hier nooit eerder gezien" SVM IB ADN

02 februari 2018

03u51

Bron: Belga 215 Na meerdere confrontaties tussen Afghaanse en Afrikaanse migranten zijn in Calais zeker twintig gewonden gevallen. Vijf mensen raakten ernstig gewond, vier van hen zweven tussen leven en dood. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Het vijftal werd geraakt door kogels. De Franse minister van Binnenlandse Zaken is naar Calais afgereisd.

Een eerste vechtpartij barstte in de namiddag los tussen een honderdtal Eritrese migranten en een dertigtal Afghaanse, dichtbij het ziekenhuis van de stad. Daar vond een voedselbedeling plaats, zegt de prefectuur.

Aanleiding voor de knokpartij zou een Afghaan zijn die zou zijn beginnen schieten. Dat zou de hypothese bevestigen dat er mensensmokkelaars aanwezig waren. Vier vluchtelingen, Eritreeërs tussen zestien en achttien jaar, raakten daarbij gewond door kogels. Het plaatselijke parket zegt dat hun in leven in gevaar is. Een vijfde gewonde die geraakt werd door kogels bevond zich in een "zeer ernstige" toestand. Twaalf slachtoffers liepen verschillende letsels op. In sommige gevallen gaat het om messteken, zegt de prefectuur. Een andere gewonde werd aangereden door een auto. Ook twee politieagenten raakten gewond.

Om 16 uur vond er een tweede vechtpartij plaats, ongeveer vijf kilometer verder, in Marck-en-Calaisis. "Een honderdtal Afrikaanse migranten, gewapend met stokken, wilde een twintigtal Afghanen aanvallen", zegt het parket. De politie beschermde de Afghanen die belaagd werden door 150 à 200 Eritreeërs, zegt de prefectuur.

IJzeren staven

In de late namiddag brak er opnieuw geweld uit in een industrieel gebied dichtbij Calais, niet ver van de vroegere 'Jungle', het kamp dat in oktober 2016 ontmanteld werd, en waar 8.000 migranten in penibele omstandigheden leefden. Sindsdien proberen de autoriteiten te verhinderen dat migranten er een kamp oprichten.

"De Afghanen zijn voor een voedselbedeling gekomen (...) en zijn op een grote Afrikaanse aanwezigheid gestoten. Een mensenmassa zette zich in beweging, en daarbij zijn er gewonden gevallen, door ijzeren staven", zegt het parket. Zes vluchtelingen zouden gewond zijn geraakt, onder wie één persoon ernstig aan het hoofd. "Het conflict tussen Afghanen en Afrikanen is steeds onder de oppervlakte blijven borrelen. Spijtig genoeg zijn confrontaties tussen hen niet ongewoon", zegt een bron bij de prefectuur.

"Onaanvaardbaar"

"Een dergelijke mate van geweld hebben we in Calais nooit eerder gezien", zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb deze nacht, nadat hij ter plaatse was gekomen. "Het is onaanvaardbaar wat de inwoners van Calais doormaken." Collomb blijft vannacht ter plaatse. "Deze situatie lijkt sterk op die van 2015, het jaar dat het vluchtelingenkamp ontstond", aldus een gerechtelijke bron.

Het is de zwaarste balans sinds 1 juli 2017 toen bij interetnische vechtpartijen zestien gewonden vielen, waaronder één zwaargewonde. Een jaar eerder, op 26 juni 2016, zorgden andere onlusten voor 40 gewonden, maar toen werd niemand zwaargewond.

Jungle

Calais is al jaren een belangrijke bestemming voor migranten. Die willen vanuit de Noord-Franse havenstad de oversteek naar Groot-Brittannië maken. In oktober 2016 lieten de Franse autoriteiten een enorm vluchtelingenkamp bij Calais ontruimen. In de zogenoemde 'jungle' zaten destijds tussen de zesduizend en achtduizend migranten. Die werden naar officiële kampen - verspreid over heel Frankrijk - gebracht.

Momenteel leven circa 800 transmigranten in Calais, volgens cijfers van ngo's. De prefectuur houdt het op 550 tot 600 vluchtelingen.