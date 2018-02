Vier migranten in levensgevaar na gewelddadige confrontatie in Calais SVM

01 februari 2018

20u59

Bron: Belga 0 Bij gewelddadige conflicten tussen migranten in Calais zijn vier mensen neergeschoten, zij verkeren in levensgevaar. Dertien anderen liepen ook verwondingen op, zij kregen vooral klappen met ijzeren staven. Dat meldt het parket van Boulogne-sur-Mer. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb reist naar de Noord-Franse stad om zich van de toestand te vergewissen.

De eerste vechtpartijen vonden plaats na een voedselbedeling in de buurt van een ziekenhuis. Volgens het parket wilde een honderdtal Afrikaanse migranten een twintigtal Afghanen met stokken en stenen te lijf gaan. Waarom is vooralsnog niet duidelijk.

Calais is al jaren de verzamelplaats voor migranten of vluchtelingen die naar Groot-Brittannië willen reizen. Dat is nog steeds het geval nadat in oktober 2016 de staat het enorme vluchtelingenkamp had laten afbreken. Volgens hulporganisaties heeft de afbraak van 'de Jungle' het probleem niet opgelost en enkel maar verspreid.