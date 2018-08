Vier meter hoog Erdogan-standbeeld steekt de ogen uit in Duitse stad HR

28 augustus 2018

14u26

Bron: Belga, Wiesbadener Kurier 0 Wiesbaden, een stad in het westen van Duitsland, heeft een bijzondere nieuwe inwoner. Een vier meter lang goudkleurig standbeeld van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, dat deel uitmaakt van de Berlijnse Biënnale, prijkt sinds maandagavond op een pleintje in het centrum van de stad. Maar dat is tegen de zin van een aantal inwoners, die de Turkse leider hebben beklad met de woorden 'Fuck You'.

De Berlijnse Biënnale voor hedendaagse kunst staat dit jaar in het teken van 'Bad News' en is niet vies van wat provocatie. In Wiesbaden, de hoofdstad van de deelstaat Hessen, is daarom een vier meter hoog standbeeld van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan neergepoot. Veel inwoners weten niet dat de gouden Erdogan deel uitmaakt van de Berlijnse Biënnale, zegt een woordvoerster van de stad aan het Duitse persagentschap dpa. "We krijgen veel telefoontjes van geïrriteerde burgers, die niet op de hoogte zijn van de Biënnale".

Het standbeeld is intussen al beklad met graffiti. Het werd 's nachts besmeurd met de woorden "Fuck you". Dinsdagmiddag wilde een man, naar eigen zeggen een Koerd uit Turkije, die letters overspuiten. "Dit scheldwoord kan er toe leiden dat de situatie escaleert", zei hij. "Zelfs als ik geen aanhanger van Erdogan was, zou ik dit niet zo laten. Ik zou deze woorden ook verwijderen als ze op een beeld van Angela Merkel zouden staan."

Hoewel nu al duidelijk is dat het standbeeld voor opschudding zorgt, is beslist dat het blijft staan tot het einde van de Biënnale op 2 september.

Staatsbezoek

De relaties tussen Duitsland en Turkije zijn de afgelopen jaren bekoeld na een reeks aanvaringen. Duitsland toonde zich bijvoorbeeld erg kritisch voor de Turkse represailles na de mislukte staatsgreep in 2016 en de opsluiting van een mensenrechtenactivist en een journalist uit Duitsland. Ankara was dan weer niet te spreken over het gedicht dat een Duitse komiek op televisie had voorgelezen over president Erdogan.

Volgende maand brengt Erdogan een staatsbezoek aan Duitsland.