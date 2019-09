Vier mensen vast in omgeslagen vrachtschip voor Amerikaanse kust ADN

09 september 2019

17u35

Bron: ANP 0 Reddingswerkers proberen voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia vier opvarenden te redden uit een vrachtschip dat gisteren is omgeslagen. Het gaat om vier Zuid-Koreaanse bemanningsleden van in totaal 24 opvarenden die aan boord waren toen het schip kantelde. De reddingsoperatie werd in eerste instantie bemoeilijkt doordat aan boord brand uitbrak.

Vanmorgen landde een reddingshelikopter van de kustwacht op de zijkant van het 200 meter lange schip. Inmiddels is er contact gemaakt met de vier vermisten, meldt de BBC.



Volgens de kustwacht vervoert de Golden Ray ongeveer 4.000 auto's. Het ging mis toen het schip, dat op weg was naar Baltimore, net de haven van Brunswick was uitgevaren. De kustwacht kon gisterennacht al twintig opvarenden redden. Onder hen was ook een Amerikaanse loods. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, is niet bekend.

Lees ook: Dode runderen aangespoeld op Canarische eilanden