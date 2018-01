Vier mensen opgepakt na schietincident met wagen met Belgische nummerplaat in Nederland ADN

19u23

Bron: ANP 14 VID De A16, een belangrijke verbindingsweg tussen Rotterdam en België, is bij Dordrecht richting Breda een tijd volledig gestremd geweest door een politieactie. Vier personen in een auto met Belgisch kenteken zijn gearresteerd. De politie kwam in actie na een melding dat op de A20 vanuit een auto was geschoten.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog niet helemaal duidelijk. Ooggetuigen lieten aan de Nederlandse VerkeersInformatieDienst (VID) weten dat uit een auto met Belgisch kenteken was geschoten. Er waren eerder berichten dat ook een politieauto zou zijn beschoten, maar inmiddels heeft de politie ontkend dat er op haar is geschoten, zo heeft RTL Nieuws vanavond gemeld.

Nederlandse agenten gingen in ieder geval in de achtervolging. "Tijdens de achtervolging hebben we gezien dat er iets uit de auto is gegooid", aldus een politiewoordvoerster. "We vermoeden dat dit drugs of drugsresten waren, maar we weten het niet zeker."

Nadat de politie de auto tot stilstaan dwong op de A16 bij Dordrecht, hebben agenten met getrokken pistolen de mannen op de snelweg uit de auto laten komen, berichten Nederlandse media. De inzittenden van de Belgische auto, vier personen, zijn opgepakt. De wagen is in beslag genomen. Over de identiteit en de nationaliteit van de opgepakte personen kon de politie nog niets zeggen.

Het verkeer bij Dordrecht werd omgeleid via een af- en oprit, met een file van 6 kilometer tot gevolg. De snelweg is inmiddels weer vrijgegeven.