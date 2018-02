Vier mensen dood aangetroffen in huis in Duitsland, mogelijk omgekomen door C0-vergiftiging EB

05 februari 2018

13u22

Bron: DPA, Belga 0

In een huis in Esslingen, in de buurt van de Duitse stad Stuttgart, heeft de politie vandaag verschillende lijken aangetroffen. Volgens Duitse media gaat het om vier lichamen. Volgens de politie kwamen de slachtoffers mogelijk om door CO-vergiftiging. Het zou gaan om twee volwassenen en twee kinderen.

1333: Es gibt Hinweise auf eine deutlich erhöhte CO (Kohlenmonoxid)-Konzentration im Gebäude.#Esslingen #ES0502 Polizei Reutlingen(@ PolizeiRT) link

In einem Haus in #Esslingen bei Stuttgart sind offenbar mehrere Tote gefunden worden. Ein Sprecher der Polizei sagte, es habe ein Unglück gegeben. Nähere Details sind zunächst noch nicht bekannt. (Bild: Rosar) pic.twitter.com/KHek2F5nTq SWR Aktuell BW(@ SWRAktuellBW) link

1322 Zur Sache #Esslingen:



Derzeit läuft ein größerer Einsatz mit Feuerwehr und Rettungsdienst an einem Wohngebäude in Esslingen, in dem möglicherweise mehrere Tote aufgefunden wurden. [...] pic.twitter.com/s144IBvTLB Polizei Reutlingen(@ PolizeiRT) link

