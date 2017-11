Vier mannen raken bedolven onder grind in Duitsland KVDS

22u38

Bron: Belga 1 Twitter Vier mensen zijn bedolven geraakt op een grindafgraving in het Duitse Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens met Nederland. Twee van hen verdwenen volledig onder het gesteente en zijn vermoedelijk overleden, berichten Duitse media. Volgens Bild gaat het om Nederlanders.

Twee andere slachtoffers, onder wie een 55-jarige man uit Etten in de Achterhoek, raakten volgens de politie deels bedolven. Zij konden snel worden gered en naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn inmiddels naar huis. Voor hun collega's komt redding vermoedelijk te laat.

De slachtoffers waren aan het werk bij een berg grind van zo'n 10 meter hoog op een bedrijf in Isselburg-Anholt, dat verscheidene Nederlanders uit de grensstreek in dienst heeft. Het is nog onduidelijk waardoor de kiezelstenen begon te schuiven. De berg was gestabiliseerd met een constructie van hout en staal. De berging is aan de gang en duurt mogelijk nog uren.

