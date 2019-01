Vier mannen gearresteerd in verband met bomauto in Noord-Ierland KVE LVA

21 januari 2019

02u47

Bron: ANP, Belga 0 De Noord-Ierse politie vermoedt dat republikeinse extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter de explosie van een autobom in Londonderry zitten. De stad wordt door republikeinen Derry genoemd. Er zijn in de zaak al vier arrestaties verricht. De politie wijst een republikeinse splintergroepering met de vinger. In politieke kringen wordt afwijzend gereageerd op een mogelijke heropleving van het Noord-Ierse conflict.

In Londonderry, de stad die Derry wordt genoemd door katholieken die gekant zijn tegen het Britse bestuur, was zaterdagavond voor het gerechtsgebouw een auto in vlammen opgegaan. De politie had een kwartier voordien een bommelding gekregen en moest in die tijd een heleboel mensen evacueren. Op videobeelden die de politie zondag op Twitter plaatste, is te zien hoe een man wegrent van een wagen voor het gerechtsgebouw. Even later loopt een groepje mensen langs, kort voordat het voertuig ontploft. Dat gebeurde iets na 20 uur lokale tijd. Niemand raakte gewond.

De politie verdenkt Nieuw IRA, een afsplitsing van het IRA, achter de aanval te zitten. Volgens de speurders gaat het om “een kleine groepering die grotendeels niet representatief is”. Zondagochtend zijn twee twintigers opgepakt. Later op de dag werden nog een man van 34 jaar en één van 42 jaar opgepakt.

Assistent-hoofdcommissaris Mark Hamilton van de politie noemt de aanval “ongelooflijk roekeloos”. “Gelukkig zijn de aanvallers er niet in geslaagd om leden van de lokale gemeenschap te doden”, zegt hij.

De vermoedelijke aanslag brengt het donkere verleden van Noord-Ierland weer naar boven. In politieke kringen wordt zondag alvast afwijzend gereageerd. Volgens de Britse minister van Noord-Ierland Karen Bradley probeert men na twintig jaar vredesproces “de vooruitgang in Noord-Ierland te stoppen”. De voorzitter van de Noord-Ierse Unionisten, Arlene Foster, omschreef het incident als “een zinloze terreurdaad”. En ook Michelle O’Neill van de partij Sinn Fein veroordeelde de vermoedelijke aanslag. “Diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben niets te bieden aan onze samenleving”, klonk het op Twitter.

Two men, both in their twenties, have been arrested by detectives investigating explosion outside Bishop Street courthouse in Derry/Londonderry. PSNI DC&S District(@ PSNIDCSDistrict) link

Brexit

De 'Real IRA' of de Nieuwe IRA heeft er volgens de krant The Irish Independent nooit een geheim van gemaakt de verwarring rond de brexit graag te gebruiken. Republikeinen willen Noord-Ierland bij de republiek voegen en unionisten willen Brits blijven.

Extremisten hebben jarenlang bruut geweld gebruikt in hun strijd. Maar het bloedvergieten is in 1998 met een vredesakkoord gestopt. Die vrede loopt gevaar door de brexit. Het vredesakkoord gaat er van uit dat er geen echte grens is tussen Brits Ierland de rest van het eiland, maar een 'no-dealbrexit' maakt hier een buitengrens van EU van.

De afspraken die Londen heeft gemaakt met Brussel plaatsen Noord-Ierland voorlopig in een aparte positie en dichterbij de EU dan de rest van het koninkrijk. Unionisten vrezen dat ze dan bij Ierland horen.