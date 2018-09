Vier maanden geleden moesten ze afscheid nemen van Alfie, nu verwelkomen ouders nieuw zoontje LVA

Bron: Daily Mail

Vier maanden nadat het 23 maanden oude Britse jongetje Alfie is gestorven, verwelkomen zijn ouders Thomas Evans (21) en Kate James (20) een nieuw zoontje: Thomas, vernoemd naar zijn vader.

Alfie overleed vier maand geleden aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening. Hij werd sinds december 2016 verpleegd in het ziekenhuis in Liverpool en stierf nadat de apparatuur die de jongen in leven hield werd uitgezet na een oordeel van de rechter dat verdere behandeling zinloos was.

De stopzetting was geheel tegen de zin van zijn ouders die de beslissing tot het bittere einde hebben aangevochten. De zaak kreeg daardoor veel aandacht. Tot zelfs paus Franciscus mengde zich in het verhaal: Alfie kreeg een behandeling aangeboden in een ziekenhuis dat door het Vaticaan wordt gesteund. De ouders konden niet op het aanbod ingaan omdat Alfie's gezondheidstoestand de reis niet zou aankunnen.

Hun tweede kindje, Thomas, kwam op 8 augustus ter wereld. Aanvankelijk was er bezorgdheid dat het baby'tje dezelfde aandoening zou hebben als Alfie. Zowel moeder Kate als vader Tom Evans zijn namelijk dragers van een zeldzaam gen dat de ziekte van Alfie had veroorzaakt. Maar ondertussen heeft Thomas al een hele reeks tests ondergaan en de kleine Thomas is tot grote opluchting van de ouders helemaal gezond.

Moeder Kate wist al dat ze zwanger was toen Alfie heenging maar hield het nog stil. Ze wou dat alle aandacht naar Alfie zou gaan. Dat het verdriet nog steeds heel aanwezig is, blijkt uit een bericht dat vader Evans dinsdag nog op Facebook plaatste. "Vandaag vier maanden geleden kreeg je vleugels, maatje. De pijn wordt iedere dag erger. Ik hou zo veel van je en mis je enorm. Tot we elkaar weerzien. Ik hou voor altijd van je", schreef Evans.