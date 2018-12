Vier leden van gezin dood teruggevonden in Bretagne

07 december 2018

18u55

Bron: Belga

In een woning in Guiclan nabij Morlaix (Bretagne) zijn vandaag vier leden van eenzelfde gezin dood teruggevonden, zo heeft het parket van de Finistère berichtgeving in lokale media bevestigd maar zonder details te geven.