Vier kinderen vermoord tijdens gijzeling in VS TT

12 juni 2018

07u35

Bron: ANP 15 Vier kinderen die in de Amerikaanse staat Florida gegijzeld werden, zijn vermoord door hun gijzelnemer. Ook de gijzelnemer zelf werd dood aangetroffen in een woning in Orlando.

De politie was ter plaatse gekomen na een oproep van de vriendin van de man, aldus Amerikaanse media. Na aankomst van de politie had de man op een agent geschoten en die zwaar verwond. Vervolgens gijzelde hij bijna 21 uur lang de kinderen, zij waren naar verluidt tussen 1 en 11 jaar oud.

Volgens CNN en andere Amerikaanse media waren twee van de kinderen van de man, twee andere van zijn vriendin. Over het motief van de man bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie liet weten dat de oproep van de vriendin kort voor middernacht was binnengelopen. Het is nog onbekend waar zij zich bevond tijdens de gijzeling.

"In het oog geschoten"

"We hebben geprobeerd om tot een vreedzame oplossing te komen", aldus politiecommissaris John Mina tijdens een persconferentie. De neergeschoten agent is in kritieke toestand. Volgens mediaberichten werd hij in het oog geschoten.

De dader heeft een uitgebreid strafblad. In het verleden werd hij veroordeeld voor brandstichting, huiselijk geweld en diefstal. Op het moment van de gijzeling zat hij in zijn proeftijd.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.