Vier kinderen sterven bij woningbrand in Wisconsin tvc

26 juni 2019

08u00

Bron: Belga 1 Bij een woningbrand in de Amerikaanse staat Wisconsin zijn zes mensen om het leven gekomen, onder wie vier kinderen. Dat heeft de nieuwszender CNN bericht. De twee jongens en de twee meisjes waren tussen tien maanden en zeven jaar oud.

Ook een 32-jarige man en een 34-jarige vrouw bleven in de vlammen. Of de slachtoffers familie zijn van mekaar, is niet bekend. Twee vrouwen konden zich redden uit het brandende huis.

De brand brak uit in Langlade, in een woning gemaakt uit hout. Het vuur verspreidde zich razendsnel.