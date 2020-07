Vier kinderen komen om bij verkeersongeval in Frankrijk AW

28 juli 2020

19u04

Bron: Belga 0 Bij een zwaar verkeersongeval in Frankrijk zijn vier kinderen om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde namiddag op een 'route nationale' bij de gemeente Laon, in het noorden van het land, zo deelde de bevoegde prefectuur mee.

Een vrachtwagen, twee bestelwagens en twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Een van de auto's vatte vuur en daarin zaten de vier kinderen, meldde de zender Franceinfo. De vrouwelijke bestuurder werd met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht.



Amper een week geleden kwamen bij een auto-ongeval in Frankrijk vijf kinderen om het leven. Volgens de eerste elementen van het onderzoek waren technische defecten de oorzaak van het ongeval. De auto was in brand gevlogen en van de rijweg af geraakt.

@Djebbari_JB réagit à l’accident mortel de #Laon. Bilan : 4 morts, 1 blessé grave, 1 léger. @fbleupicardie @fbleuchampagne pic.twitter.com/jRGvwIpTGQ France Bleu Champagne-Ardenne(@ fbleuchampagne) link