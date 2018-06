Vier kinderen gedood tijdens gijzeling VS TT

12 juni 2018

07u35

Bron: ANP 0 Een man heeft in de Amerikaanste stad Orlando (Florida) vier kinderen en zichzelf doodgeschoten. Volgens de politie zijn twee van de kinderen van de dader zelf en de andere twee van zijn vriendin.

Toen de politie na een melding van huiselijk geweld naar het appartement van de familie kwam, werd vanuit de woning geschoten. Een agent werd hierbij geraakt. De man verschanste zich vervolgens met de kinderen in de woning waarna een gijzeling van ongeveer 21 uur ontstond. Later vond de politie in de woning de lichamen van de kinderen tussen de een en elf jaar en de 35-jarige man.

De dader heeft een uitgebreid strafblad. In het verleden is hij veroordeeld voor brandstichting, huiselijk geweld en diefstal. Op het moment van de gijzeling zat hij in zijn proeftijd.