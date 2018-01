Vier kinderen bij slachtoffers modderstromen in Californië

03u08

Bron: Belga

AFP Medewerkers van de autoriteiten voor een woning in Montecito die werd vernield door een modderstroom.

Onder de zeventien dodelijke slachtoffers van de modderstromen in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië, zijn ook vier kinderen. Dat meldt de politie van Santa Barbara donderdag nadat alle slachtoffers konden worden geïdentificeerd. Het jongste slachtoffer is een 3-jarig meisje, terwijl een 89-jarige man de oudste is.