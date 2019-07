Vier jongemannen beschuldigd van groepsverkrachting in Spanje LH PVZ

18 juli 2019

11u23

Bron: El País, De Telegraaf 2 In de Catalaanse stad Manresa zitten vier jongemannen tussen 18 en 25 jaar vast op beschuldiging van meervoudige verkrachting. Het viertal zou afgelopen zondag een 17-jarig meisje hebben verkracht in een kraakpand.

Het slachtoffer had een van de mannen ‘s nachts leren kennen op een feestje en ging toen het feestje op zijn einde liep met hem mee naar een kraakpand waar de man verbleef. Daar dronken ze samen alcohol en namen ze verdovende middelen in. Nadien werd ze er door vier mannen verkracht, zo zegt ze in haar verklaring. Er waren ook anderen aanwezig die niets met de verkrachting te maken zouden hebben.

Het meisje kon ontsnappen en belde de politie. Ze werd onderzocht in het plaatselijke ziekenhuis, waar dokters de verkrachtingen bevestigden. Het meisje zou onder invloed van alcohol en drugs geweest zijn. Tijdens het onderzoek wist ze drie van de mannen te identificeren, nadien kon ook een vierde worden opgepakt door de politie. Drie van de vier jongens weigerden te getuigen bij de politie. Een van de jongemannen zei dat hij onschuldig was.

De zaak wordt in Spanje de ’nieuwe Manada van Manresa’ genoemd. Een zaak uit 2016, waarbij een 14-jarig meisje in dezelfde buurt in een verlaten fabriek door zes jongens werd misbruikt, zorgde recentelijk nog voor woede in Spanje. De zes jonge mannen worden mogelijk niet voor verkrachting veroordeeld. Het meisje had zich fysiek niet verzet, en dat is volgens de Spaanse wet voor het predikaat verkrachting een vereiste.

Die zaak deed dan weer denken aan een andere groepsverkrachting op een 18-jarig Spaans meisje, tijdens de feesten van San Fermin in Pamplona in 2016. In die zaak oordeelde de rechtbank in 2018 eerst dat er geen sprake was van verkrachting omdat het slachtoffer zich niet verzette. Maar afgelopen maand werden de mannen toch veroordeeld voor verkrachting. Ook die zaak leidde tot massale protesten in het land.