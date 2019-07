Vier jonge huurders overvallen in hun Airbnb-flat: meisje (17) verkracht mvdb

24 juli 2019

12u29

Bron: Le Parisien Vier jongeren die via Airbnb nabij Parijs een appartement huurden, zijn 's nachts in de flat met veel geweld overvallen. Een van de vier daders vergreep zich aan een minderjarig meisje (17), meldt Le Parisien.

De feiten dateren van de nacht van zondag op maandag. De vier huurders, een meerderjarige jongen, twee meerderjarige meisjes en een zeventienjarig meisje, logeerden in het appartement in Saint-Maurice (Val-de-Marne) ten zuidoosten van Parijs.



Door hevig geklop op de voordeur werden ze omstreeks drie uur ‘s nachts uit hun slaap gewekt. De jongen opende de deur en stond oog in oog met vier onbekenden. “Ze sprongen recht op me af en sloegen me meteen op mijn hoofd “, verklaarde de jongen aan de krant. Hij kreeg een handvuurwapen tegen zijn hoofd gericht . “Als ik enig geluid maakte, zou de trekker worden overgehaald. Ik heb gehoorzaamd”, liet hij optekenen aan de krant. De overvallers knevelden de jongeren met strakke tape.



Een van de daders heeft de jongste aanwezige met de hand verkracht. Hij filmde zijn daad met een smartphone en knipte met een schaar een deel van haar haren eraf. Het viertal vluchtte weg met niet nader genoemde bezittingen. De gerechtelijke politie van Val-de-Marne doet volop onderzoek. Er zijn nog geen arrestaties verricht.