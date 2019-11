Vier jaar na aanslagen in Parijs: Frankrijk herdenkt slachtoffers kg

13 november 2019

13u27

Bron: Belga 1 In Frankrijk wordt vandaag de vierde verjaardag herdacht van de aanslagen die op 13 november 2015 aan 130 mensen het leven hebben gekost. De herdenking, die van start ging aan het Stade de France in de voorstad Saint-Denis, werd bijgewoond door verschillende ministers, zo melden verschillende Franse media.

Even na 9 uur hebben twee vertegenwoordigers van slachtoffersverenigingen een krans neergelegd aan de gedenkplaat voor Manuel Dias, het enige dodelijke slachtoffer van de explosie aan het Stade de France. Ook de burgemeester van Saint-Denis en onder meer de ministers van Justitie (Nicole Belloubet) en Binnenlandse Zaken (Christophe Castaner) legden er een bloemstuk neer. Er werd ook een minuut stilte gehouden.



Bij de herdenking werd ook gepasseerd langs de bars en restaurants die geviseerd werden bij de schietpartijen die aan 39 mensen het leven hebben gekost: Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire en La Belle équipe. Het eindpunt van de herdenking wordt de concertzaal Bataclan, waar 90 mensen stierven.

Vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen Life for Paris en 13onze15 organiseerden deze middag ook een herdenking voor het gemeentehuis van het elfde departement.



De Franse president Emmanuel Macron heeft naar aanleiding van de herdenking via Twitter opgeroepen om "verenigd te blijven" en de aanslagplegers "niet te laten winnen".

Souvenez-vous d’où vous étiez, de ce que vous faisiez. Souvenons-nous de la promesse que nous nous étions faite : rester unis pour ne jamais laisser gagner ceux qui avaient fait cela. Aujourd'hui, souvenons-nous du 13 novembre et de ses victimes. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link