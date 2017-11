Vier jaar gevangenis voor man die 75 keer strippers naar de buren stuurde 05u30

Bron: AP, Omaha World-Herald 0 Thinkstock De 45-jarige Douglas Goldsberry uit de Amerikaanse staat Nebraska is vrijdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf omdat hij over een periode van drie jaar 75 keer vrouwen liet strippen voor het huis van de buren terwijl hij vanuit zijn keuken toekeek.

De familie met twee jonge kinderen werd vier jaar lang geterroriseerd door Goldsberry's aberrante gewoonte. Ongeveer 30 keer per jaar liet Goldsberry vrouwelijke strippers vroeg in de ochtend of heel laat s' avonds hun kleren uittrekken voor het huis van de buren terwijl hij vanuit zijn keuken toekeek en zich masturbeerde. De strippers belden na hun act bij de familie aan en vroegen om geld.



Volgens de Omaha World-Herald, een lokale krant, was het koppel vier jaar lang bang en voelden ze zich gevangen in hun eigen huis. De voorvallen zouden ook voor problemen hebben gezorgd op hun werk en in hun huwelijksleven.



De man werd eerder ook al aangeklaagd voor het bezit van kinderporno. Als hij hiervoor ook veroordeeld wordt, riskeert hij een gevangenisstraf van 20 jaar.