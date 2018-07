Vier jaar cel voor Belgische beheerder van jihadistisch internetforum kg

06 juli 2018

20u55

Bron: Belga 0 Een rechter in Parijs heeft de Belgische Tunesiër Farouk Ben Abbes vandaag tot vier jaar cel veroordeeld voor cyberjihadisme. Abbes was eind 2010 één van de beheerders van de website Ansar Al-Haqq, waar gebruikers jihadistische video's en boodschappen konden uitwisselen.

Het internetforum had honderden leden, onder wie Samy Amimour en Omar Ismail Mostefai, twee daders van de aanslagen op de Parijse Bataclan in 2015. De 32-jarige Abbes staat ook bekend als een kennis van Fabien Clain, de Fransman die in een videoboodschap de aanslagen in Parijs opeiste.

Abbes, die vrij voor de rechtbank verscheen, is schuldig bevonden aan terroristische bendevorming. Het Openbaar Ministerie had zes jaar met onmmiddellijke inhechtenisname gevorderd; de verdediging had om vrijspraak verzocht.