Vier islamisten die aanslag planden in België opgepakt in Kosovo Redactie

13 oktober 2018

11u25

Bron: afp, belga 87 In de Kosovaarse hoofdstad Pristina zijn drie mannen en een vrouw in verdenking gesteld van het plannen van islamistische aanslagen. Ze zouden niet alleen een Servische orthodoxe kerk in Kosovo geviseerd hebben, maar hadden volgens de aanklacht ook plannen voor aanslagen in België en Frankrijk. Twee van de vier hebben ook een Belgisch paspoort.

De arrestatie van twee personen was begin juni al bekendgemaakt. Sindsdien werden nog twee mensen opgepakt, en de hele groep is nu in verdenking gesteld. Het Franse persagentschap AFP kon de akte van inbeschuldigingstelling inkijken.

Aanval tegen NAVO-troepenmacht

De aanslag op een kerk in de Kosovaarse stad Mitrovica was het meest concrete plan. Die aanslag is dankzij de arrestatie verijdeld, zo staat in de aanklacht. Daarnaast zouden er ook plannen geweest zijn voor aanslagen in twee discotheken in de Servische enclave Gracanica en een aanval tegen de NAVO-troepenmacht in Kosovo (KFOR). Er is voorts sprake van plannen voor aanslagen in Frankrijk en België, maar zonder meer precisering.

De 26-jarige Bujar B. werd in september opgepakt. Hij wordt beschouwd als de leider. Hij zou tijdens het onderzoek verklaard hebben dat het de bedoeling was om "groepen mensen aan te vallen die bijeenkwamen voor religieuze feesten".

Bujar B. heeft ook de Belgische nationaliteit. Dat geldt ook voor de 26-jarige Gramos S., die in juni al werd opgepakt. Ook de 25-jarige Edona H. en de 26-jarige Resim K. werden die maand gearresteerd.

Volgens de aanklacht zou Bujar B. ook een van de organisatoren zijn van een verijdelde aanslag tegen de Israëlische nationale voetbalploeg tijdens een wedstrijd in Albanië in november 2016. Daarvoor werden intussen acht andere islamisten veroordeeld. Ze kregen celstraffen tot 10 jaar.