Vier grote Franse industriegroepen slaan handen in elkaar voor productie beademingstoestellen

31 maart 2020

15u23

Bron: AFP 0 Coronacrisis In Frankrijk is een consortium van vier grote industriële groepen opgericht om tegen midden mei 10.000 beademingstoestellen te produceren. Dat heeft president Emmanuel Macron meegedeeld. De bedoeling is de ziekenhuizen te helpen die overstelpt worden met zware coronabesmettingen.

Aan het hoofd van het consortium staat Air Liquide. De andere deelnemers zijn de elektronicagigant Schneider Electric, het autotoeleveringsbedrijf Valéo en autobouwer PSA, aldus het Franse staatshoofd. Het initiatief komt bovenop de bestellingen die de Franse staat reeds heeft gedaan.

Het gaat om 8.500 modellen Osiris en 1.500 meer complexe modellen T60. Bouwer van beide is reeds Air Liquide.

De fabricatie van de nieuwe reeks gebeurt in een fabriek van Air Liquide Medical Systems in Antony (Hauts-de-Seine) en de PSA-vestiging in Poissy (Yvelines).



Frankrijk wil over het hele grondgebied een capaciteit van ongeveer 14.000 bedden in de intensieve zorg bereiken. Voor de coronacrisis uitbrak waren er 5.000 bedden beschikbaar.

Vier milard euro

Macron kondigde ook een specifieke dotatie van vier miljard euro voor de volksgezondheid aan. Het geld moet dienen voor het bestellen van geneesmiddelen, beademingstoestellen en mondmaskers in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Het is volgens Macron de bedoeling dat Frankrijk binnen enkele weken 1 miljoen mondmaskers per dag produceert. Eind april moet het productieniveau vervolgens op 15 miljoen maskers per week liggen. De voorraad beschermende kapjes is volgens Macron te klein als men kijkt naar de snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt.

