Vier grootmachten veroordelen Rusland: "Eerste offensief gebruik van zenuwgif sinds Tweede Wereldoorlog" TT

15 maart 2018

14u20

Bron: Belga, Reuters, ANP 1 De leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben in een strenge mededeling gezamenlijk het gebruik van een op militaire leest geschoeid zenuwgif, gelinkt aan Rusland, veroordeeld als "het eerste offensief gebruik van een zenuwgif in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog".

Ze stellen in een verklaring dat de aanslag met een chemisch wapen ook een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk is geweest en dat Rusland erachter moet zitten.



Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel en Donald Trump spreken met één stem over een grove schending van het internationale recht en roepen Rusland op volledige openheid te geven over het novitsjok-programma, het zenuwgas dat gebruikt is om de ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter te vergiftigen.

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de moordaanslag op 4 maart op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De twee zijn in coma en voor hun leven wordt gevreesd.

NAVO

Naar aanleiding van de aanslag heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson maandag overleg op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Britten hebben voorlopig geen beroep gedaan op artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat andere lidstaten verplicht te helpen, zei topman Jens Stoltenberg. De 28 andere lidstaten zeiden gisteren pal achter Londen te staan. "Twijfel niet, de NAVO zal alle bondgenoten beschermen tegen dreigingen van buiten", aldus de Noor.

Het gebruikte zenuwgas is een van de giftigste ooit ontwikkeld, aldus Stoltenberg. "Onaanvaardbaar, dit kan niet in een beschaafde wereld." De topman zei een patroon te zien in het "roekeloze en confronterende" gedrag van de Russen in de laatste jaren, verwijzend naar de agressie in Oekraïne, pogingen verkiezingen te beïnvloeden en nieuwe wapens te ontwikkelen.

"Destabiliserend en gevaarlijk, maar de NAVO blijft defensief", vervolgde Stoltenberg. "We willen geen nieuwe Koude Oorlog of wapenwedloop. Zoiets is duur, riskant en heeft geen winnaar."