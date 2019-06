Vier gewonden, onder wie 9-jarig kind, door artillerievuur in Oekraïne ADN

14 juni 2019

16u47

Bron: Belga 0 In het oosten van Oekraïne zijn vandaag vier personen, onder wie een meisje van 9 jaar, gewond geraakt door artillerievuur. Dat heeft het Oekraïense ministerie van Defensie gemeld. In het oosten van het land strijdt het leger tegen pro-Russische separatisten.

Het bombardement gebeurde in een door Kiev gecontroleerde zone in een dorp op zo’n 20 kilometer van het rebellenbolwerk Donetsk. Het 9-jarige meisje werd met buikwonden naar het ziekenhuis overgebracht, nadat haar huis werd geraakt door het geschut. Ook drie familieleden raakten gewond: het gaat om twee vrouwen van 57 en 30 jaar en een man van 86 jaar.



Sinds het begin van het conflict in het oosten van Oekraïne kwamen al 13.000 mensen om. Kiev en het Westen beschuldigen Rusland ervan de separatisten te ondersteunen, maar Moskou ontkent dat.

Meer over Kiev

Oekraïne

Defensie

Rusland

Donetsk

Westen

Moskou